الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة ضد روسيا لا تمس قطاع الطاقة

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكدا أنها لن تمس قطاع الطاقة.

وأكد جينتيلوني في تصريح صحفي على هامش منتدى "أمبروسيتي"، أن حزمة العقوبات الجديدة مصممة بطريقة يصعب تجاوزها.

وقال: "نعمل الآن على حزمة إضافية من العقوبات، لكن للتوضيح، فهي لا تشمل قطاع الطاقة في الوقت الحالي. أولا وقبل كل شيء، نعمل على الحد من القدرة على تجاوز هذه العقوبات".

المصدر: تاس