نولاند تزور فرنسا واليونان وتركيا وقبرص لبحث الملف الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية، فيكتوريا نولاند، ستزور خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 9 أبريل فرنسا، ألمانيا، اليونان، تركيا وقبرص، وذلك لبحث الملف الأوكراني.

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وجاء في بيان الوزارة: "ستزور نولاند في 2-9 أبريل فرنسا، تركيا، اليونان، قبرص وألمانيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتشديد على الوحدة في دعم أوكرانيا".

وبحسب البيان، ستناقش نولاند أيضا الرد على تصرفات روسيا. وفي فرنسا، ستلتقي نائبة وزير الخارجية مع نظرائها الألمان والفرنسيين والبريطانيين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة خصصت 300 مليون دولار على شكل "مساعدة" عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وأضاف في بيان إن "وزارة الدفاع الأمريكية ستقدم ما يصل إلى 300 مليون دولار كمساعدة أمنية لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

وأكد البنتاغون الأسبوع الماضي وصول أول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة دعم كبيرة تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار.

المصدر: سبوتنيك