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170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في جمهورية لوغانسك

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170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في جمهورية لوغانسك
Sputnik
عسكري روسي بجمهورية لوغانسك الشعبية، أرشيف
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صرحت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، أن 170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في أراضي الجمهورية.

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وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي": "كما أعرفه حتى الآن ألقى 170 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم، وهم متواجدون حاليا في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".

وذكرت أن الجمهورية قد أعلنت أكثر من مرة أن "كل العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طوعا، والذين ينتقلوا إلى جانب الجمهورية وهم ليسوا مسؤولين عن قتل المدنيين، سيتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء العملية العسكرية".

المصدر: نوفوستي

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