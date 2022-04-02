170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في جمهورية لوغانسك

صرحت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، أن 170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في أراضي الجمهورية.

إقرأ المزيد

وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي": "كما أعرفه حتى الآن ألقى 170 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم، وهم متواجدون حاليا في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".

وذكرت أن الجمهورية قد أعلنت أكثر من مرة أن "كل العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طوعا، والذين ينتقلوا إلى جانب الجمهورية وهم ليسوا مسؤولين عن قتل المدنيين، سيتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء العملية العسكرية".

المصدر: نوفوستي