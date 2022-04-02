سياسي سلفادوري: العقوبات ضد روسيا تزيد من الفقر في العالم

أعلن زعيم حركة "MIS" اليسارية بالسلفادور، الكاتب وولتر راوداليس، أن العقوبات الغربية ضد روسيا يشعر بها العالم كله، وهي ستؤدي إلى نمو الفقر في العالم أجمع.

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وقال راوداليس في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تعتبر كل الأنواع من العقوبات، وعلى وجه الخصوص الاقتصادية، إجراء قاسيا، إذ تؤدي إلى عواقب متعددة بالنسبة لمختلف الشعوب. وستزيد العقوبات التي فرضتها النخب الحاكمة على روسيا من الفقر في العالم بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأشار إلى أن السلفادور ومنطقة أمريكا الوسطى كلها قد بدأت تعاني من تأثير هذه العقوبات المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.

وأوضح: "إن هذا التأثير يضرب الجيوب، ولم يعد بإمكان العديد من العائلات الوصول إلى سلة الغذاء الأساسية، وفي نهاية المطاف.. يصبحون أكثر فقرا وجوعا".

المصدر: نوفوستي