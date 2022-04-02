العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ38... لحظة بلحظة

يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ38، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

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