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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ38... لحظة بلحظة

أخبار العالم

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ38... لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ38، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

ميدانيا..

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