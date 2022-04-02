زيلينسكي يرفض التعليق على هجوم القوات الأوكرانية على مستودعات النفط في بيلغورود الروسية

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعليق على تفاصيل غارة مروحية للقوات الأوكرانية على مستودع النفط في بيلغورود الروسية الحدودية، قائلا: إنه لا يناقش أوامره كقائد أعلى للبلاد.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، ردا على سؤال ما إذا كانت أوكرانيا قد نفذت هجوما على منشأة "عسكرية" في روسيا.: "أنا لا أناقش أوامري كقائد أعلى للبلاد. هناك أشياء أشاركها مع القوات المسلحة فقط عندما يتحدثون معي".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أن طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين من طراز Mi-24 دخلتا المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجوما صاروخيا على مستودع نفط يقع في ضواحي مدينة بيلغورود الحدودية. منوهة بأن المستودع هذا ليس منشأة عسكرية ويعمل على توفير الوقود للمركبات المدنية فقط.

ووفقا لرئيس منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اندلع حريق في مستودع النفط بسبب الهجوم الأوكراني. وأشارت سلطات المنطقة وممثل شركة روسنفت إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

المصدر: نوفوستي