انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية في حوض بناء سفن بألمانيا

انفجرت قنبلة تزن ألف رطل من زمن الحرب العالمية الثانية، داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية، إن دوي الانفجار سمع في جميع أنحاء المدينة، لافتة إلى أنه تم العثور على القنبلة أثناء أعمال تنقيب في قاعة بموقع شركة "طتيسين كروب" لصناعة الحديد داخل فرع للأنظمة البحرية.

وحسب السلطات، تم إخلاء منطقة حوض بناء السفن الواقع على الضفة الشرقية من مدينة كيل، فيما أشارت إلى أنه لم يكن هناك خطر على السكان خارج المنطقة.

المصدر: وكالات