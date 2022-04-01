مارتين غريفيث يزور موسكو 3 أبريل لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن نائبه ماريتن غريفيث سيزور موسكو يوم 3 أبريل الجاري لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال غوتيريش للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "مارتين غريفيث سيتوجه إلى موسكو يوم الأحد، ثم سيزور كييف".

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وأضاف أن "هذا يعني أننا لم نترك الجهود لوقف المواجهة في أوكرانيا وفي أي منطقة أخرى بالعالم".

وكان الأمين العام قد أعلن في وقت سابق أن الأمم المتحدة تسعى لتحقيق هدنة إنسانية في أوكرانيا. كما أعرب عن أمله بتحقيق التقدم في المفاوضات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس