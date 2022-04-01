أردوغان يبحث مع هرتصوغ أفق التعاون في مجال الطاقة والهجمات الأخيرة في إسرائيل

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ تناول التطورات الإقليمية ومستجدات الوضع داخل إسرائيل والعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن المكالمة تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مضيفة أن أردوغان أكد خلالها أن "التضافر المزمع إنشاؤه بين الدولتين خصوصا في مجال الطاقة يعد مصلحة مشتركة".

كما شدد الرئيس التركي على "أهمية السماح للفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى في شهر رمضان".

من جانبه، أعلن مكتب هرتصوغ في بيان له أن أردوغان خلال المكالمة "أدان بشدة" سلسلة الهجمات التي أودت بأرواح 11 إسرائيليا خلال الأسبوعين الماضيين، وقدم تعازيه للعوائل التي فقدت أحباءها وتمنى الشفاء العاجل إلى الجرحى.

وأكد الرئيسان، حسب البيان، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في المنطقة عموما، مع اقتراب بداية شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة المسيحي.

وتبادل أردوغان وهرتصوغ، وفقا للبيان، التهاني بمناسبة عيد الفصح ورمضان، كما تمنى الرئيس التركي الشفاء العاجل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الجاري.

وكان هرتصوغ قد زار تركيا في التاسع من مارس الجاري، وسط بوادر التقارب بين الدولتين.

المصدر: "الأناضول" + "تايمز أوف إسرائيل"