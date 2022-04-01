فون دير لاين: القمة الأوروبية الصينية جرت في جو متوتر جدا بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن القمة الأوروبية الصينية جرت اليوم "في جو شديد التوتر" بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فون دير لاين قولها إن الاتحاد الأوروبي "حذر بكين من أن دعمها لموسكو سيشوه سمعتها بشكل خطير في أوروبا".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن بروكسل دعت الصين للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف "سنظل يقظين تجاه أي محاولة لمساعدة روسيا".

وكانت وكالة "شينخوا" الصينية أفادت بأن رئيس البلاد شي جين بينغ اجتمع اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر رابط فيديو.

المصدر: وكالات