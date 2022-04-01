وسائل إعلام: الحكومة الألمانية صادقت على تسليم ناقلات الجند المدرعة من التشيك إلى أوكرانيا

صادق مجلس الوزراء الألماني على تسليم ناقلات جند مدرعة كانت تملكها سابقا ألمانيا الشرقية ويستخدمها الآن الجيش التشيكي، إلى أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "Welt am Sonntag" في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أن الحديث يدور عن 58 ناقلة جند مدرعة من طراز "PbV-501". كانت ناقلات الجند هذه تستخدم في جيش ألمانيا الموحدة بعد توحيد ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وفي نهاية التسعينيات من القرن الماضي تم تسليمها إلى السويد التي باعتها فيما بعد لشركة دفاعية تشيكية.

وتنص القوانين الألمانية على أن بيع المعدات العسكرية التي كانت تستخدم في الماضي في الجيش الألماني، إلى دولة ثالثة لا يمكن إلا بعد مصادقة الحكومة الألمانية الحالية عليه. ولأول مرة تمت مناقشة نقل ناقلات الجند المدرعة هذه إلى دولة ثالثة في عام 2019، لكن برلين لم توافق على ذلك.

ووافقت الحكومة الألمانية في 26 فبراير الماضي لأول مرة على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقررت برلين إرسال 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى كييف. وفي ذلك اليوم بالذات، ظهرت معلومات تفيد بأن ألمانيا سمحت لهولندا وإستونيا بإرسال أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا. واتضح في 2 مارس الماضي أن الأسلحة التي وعدت بها برلين لكييف تم تسليمها إلى أوكرانيا. وأفادت وكالة "DPA" في 3 مارس الماضي بأن السلطات الألمانية تخطط لتزويد أوكرانيا بـ 2,7 ألف صاروخ مضاد للطائرات.

المصدر: تاس