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الأمم المتحدة: قافلة مساعدات دولية توشك دخول تيغراي لأول مرة منذ 3 أشهر

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الأمم المتحدة: قافلة مساعدات دولية توشك دخول تيغراي لأول مرة منذ 3 أشهر
Globallookpress
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أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أول قافلة مساعدات دولية على وشك الدخول إلى منطقة تيغراي، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

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الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء
الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء

وأوضح أن "القوافل التي يقودها برنامج الأغذية العالمي إلى تيغراي عادت إلى الطريق وتحرز تقدما مطردا".

وأضاف: "وصلت لتوها إلى إربتي وستعبر قريبا إلى تيغراي، وهي تحمل أكثر من 500 طن من الأغذية التي تمس الحاجة إليها في الإقليم".

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن نحو 40 بالمئة من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا، يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وأضافت: "إن التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة، أظهر أن 13 بالمئة من أطفال تيغراي الذين أعمارهم دون الخمس سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء".

المصدر: AFP

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