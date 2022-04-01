المتحولون جنسيا خلقوا "على صورة الرب".. بايدن يثير جدلا واسعا

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "المتحولين جنسيا خلقوا على صورة الرب".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".

To everyone celebrating Transgender Day of Visibility, I want you to know that your President sees you. @FLOTUS, @VP, @SecondGentleman, and my entire Administration see you for who you are — made in the image of God and deserving of dignity, respect, and support. — President Biden (@POTUS) March 31, 2022

وانتقد بايدن ما أسماه "مشاريع قوانين الكراهية" في العديد من الولايات التي تقيد مشاركة المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات وتحد من مناقشة النشاط الجنسي والهوية الجنسية.

وقال أحد المغردين: "أصدر جو بايدن، أكثر رئيس نشط دينيا، رسالة قوية إلى الأمريكيين المتحولين جنسيًا: "نحن نساندك. بارك الله فيكم جميعا، كونوا شجعانا".

Joe Biden, the most actively religious president of my lifetime, issues a powerful message to transgender Americans: “we have your back. God bless you all, be brave.” #TDOV#TransDayOfVisibilitypic.twitter.com/PP2s3jGRsp — Guthrie Graves-Fitzsimmons (@GuthrieGF) March 31, 2022

وفيما حظ بايدن، بدعم البعض إلا أنه واجه سخرية وانتقاد من آخرين. وكتب مغرد ساخرا: "جلب (الرئيس الأسبق باراك) أوباما أجندة المثليين. يقدم بايدن أجندة أعمال المتحولين جنسيا. أتساءل ما الذي سيحققه الرئيس الديمقراطي القادم؟".

Obama brought the Gay Agenda.

Biden brings the Transgender Agenda.

Wonder what the next Democrat president will bring? — Arturo Cardenas (@ArturoC26804596) April 1, 2022

وتعرض بايدن إلى هجوم بسبب تصريحه، ونشر المغردون مقاطع من الإنجيل ردا عليه. وكتب أحدهم: "بينما كان بايدن يثرثر حول هراء المتحولين جنسيا اليوم ... إليكم ما يقوله الكتاب المقدس عن الجنس ... فخلق الله الإِنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم (سفر التكوين 1:27".

So while Biden babbled on about the transgender nonsense today ...



Here's what the Bible says about gender ...



So God created humankind in his image, in the image of God he created them; male and female he created them” (Genesis 1:27) — Calabriaboi (@calabriaboi) April 1, 2022

Joe Biden (Democrat) says transgender people were created in the image of God. This is not true.



The Bible says, "So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them." - Genesis 1:27 — Silbano Garcia, II. (@silbanogarcia) April 1, 2022

المصدر: RT