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المتحولون جنسيا خلقوا "على صورة الرب".. بايدن يثير جدلا واسعا

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المتحولون جنسيا خلقوا
AP
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "المتحولين جنسيا خلقوا على صورة الرب".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".

وانتقد بايدن ما أسماه "مشاريع قوانين الكراهية" في العديد من الولايات التي تقيد مشاركة المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات وتحد من مناقشة النشاط الجنسي والهوية الجنسية.

وقال أحد المغردين: "أصدر جو بايدن، أكثر رئيس نشط دينيا، رسالة قوية إلى الأمريكيين المتحولين جنسيًا: "نحن نساندك. بارك الله فيكم جميعا، كونوا شجعانا".

وفيما حظ بايدن، بدعم البعض إلا أنه واجه سخرية وانتقاد من آخرين. وكتب مغرد ساخرا: "جلب (الرئيس الأسبق باراك) أوباما أجندة المثليين. يقدم بايدن أجندة أعمال المتحولين جنسيا. أتساءل ما الذي سيحققه الرئيس الديمقراطي القادم؟".

وتعرض بايدن إلى هجوم بسبب تصريحه، ونشر المغردون مقاطع من الإنجيل ردا عليه. وكتب أحدهم: "بينما كان بايدن يثرثر حول هراء المتحولين جنسيا اليوم ... إليكم ما يقوله الكتاب المقدس عن الجنس ... فخلق الله الإِنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم (سفر التكوين 1:27".

المصدر: RT

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