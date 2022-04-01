إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية

جددت إيطاليا، اليوم الجمعة، استعدادها للمساهمة في جهود المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو: "إيطاليا مستعدة للمساهمة في جهود المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا للقيام بدور الضامن لحلول ممكنة لحياد أوكرانيا وتقديم تجربتها في حماية الأقليات".

وأضاف، في تصريح لصحيفة ألمانية: "إيطاليا، مثل ألمانيا، دعمت دائما وستواصل دعم الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام ولكنه للأسف لم يجد مساحة حتى الآن".

وقال دي مايو إنه "في ضوء السياق الجيوسياسي المتغير وأولوياتنا المشتركة في مجال المناخ والطاقة والدفاع، سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق واسع في الأروقة الأوروبية، وأنا على قناعة بأن جميع الظروف مهيأة للقيام بذلك في ظل الامتثال الكامل للحساسيات الوطنية ذات الصلة".

المصدر: AKI