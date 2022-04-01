وزير الصحة الإسرائيلي يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هروفيتش، إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "الوزير هروفيتش سيزور أوكرانيا يوم الإثنين المقبل، وسيلتقي نظيره الأوكراني، ويزور المستشفى الميداني الذي أقامته إسرائيل غرب مدينة لفيف (لفوف) بالقرب من الحدود البولندية".

وكانت إسرائيل أرسلت في الواحد والعشرين من الشهر الماضي مستشفى ميدانيا إلى أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "تم تحميل 17 طنا من المعدات اللازمة لبناء مستشفى ميداني في أوكرانيا باسم (النجم الساطع)، على متن طائرة شحن تعود لشركة الطيران الإسرائيلية (إل عال)"، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء المستشفى الميداني في غرب أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"