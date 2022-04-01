قبل اتصال مع بوتين.. أردوغان يتحدث عن قمة روسية-أوكرانية محتملة في اسطنبول

رجح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية عقد لقاء قمة بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اسطنبول بغية وضع حد للأعمال القتالية بين دولتيهما.

وأكد أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة أنه سيجري في وقت لاحق من اليوم اتصالا هاتفيا جديدا مع بوتين، وذلك بعد مكالمة أجراها أمس مع زيلينسكي، مبديا أمله في موافقتهما على عقد لقاء شخصي بينهما.

وقال الرئيس التركي: "خلال المشاورات التمهيدية، أكدنا أننا نستطيع الآن عقد اجتماع على أرفع مستوى، بغية اتخاذ خطوات على مستوى الزعماء، لا سيما بخصوص القرم ودونباس".

وأشار أردوغان إلى أن لدى زيلينسكي رأيا إيجابيا إزاء هذه المبادرة، معربا عن أمله في أن يرد عليها بوتين إيجابا أيضا.

وتابع: "إذا تمكنا من جمع الزعيمين (الروسي والأوكراني) في اسطنبول كي يتخذا قرارا لتحويل المسار السلبي الحالي إلى إيجابي، فإننا سنكون سعداء".

وكانت اسطنبول قد استضافت الثلاثاء الماضي جولة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا شهدت إحراز تقدم ملموس.

وأكد الوفد الأوكراني خطيا خلال هذا الاجتماع استعداد كييف لتلبية عدد من مطالب موسكو المبدئية لإبرام اتفاق سلام، منها تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو، شريطة تلقيها ضمانات أمنية من عدة دول، وتمهيد الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعلنت روسيا في أعقاب المفاوضات عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف، ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "حريت" + "الأناضول"