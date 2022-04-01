رئيس الأركان الإسرائيلي يجول في منطقة "خط التماس"

قام رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، بجولة في منطقة خط التماس، وتحديدا في النقطة التي خرج منها منفذ عملية "بني براك" التي أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "كوخافي قام صباح اليوم بجولة في منطقة خط التماس، وبالتحديد في النقطة التي خرج منها المخرب منفذ العملية الارهابية في بني براك، وقام بالتحقيق بالحادثة، بالاضافة الى اجرائه حديثاً مع القادة في المنطقة".

ونقل عن كوخافي قوله: " "استغل الإرهابي معبرا زراعيا يهدف الى تعزيز رفاهية الفلسطينيين واقتصادهم، وذلك لتنفيذ عملية ارهابية قاتلة".

لقد إجتاز المخرب منطقة زراعية يستخدمه المزارعون الفلسطينيون انطلاقًا من الرغبة الانسانية لخلق حالة معيشية طبيعية.

لخص رئيس الاركان بقوله: "استغل الارهابي معبراً زراعياً يهدف الى تعزيز رفاهية الفلسطينيين واقتصادهم وذلك لتنفيذ عملية ارهابية قاتلة" https://t.co/BuOFeqPYWP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2022

هذا وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم بالاستدعاء الطوعي لجنود الاحتياط في شرطة الحدود.

المصدر: RT