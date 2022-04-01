نائب أوكراني سابق: بولندا قد تحاول الحصول على المناطق الغربية لأوكرانيا
Sputnik
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يرى النائب الأوكراني السابق، إيليا كيفا، أنه يمكن لبولندا المطالبة بمنطقة لفيف (لفوف) الأوكرانية.
وكتب كيفا، اليوم الجمعة، في صفحته على "التلغرام" أن حلف الناتو يزعم أن تنقل 7 آلاف عسكري إلى بولندا وكأنهم أفراد قوات حفظ السلام، لتعزيز الحدود (البولندية)".
وأضاف: "سنشهد في الواقع محاولة لتنفيذ خطة غزو المناطق الغربية لأوكرانيا".
كما عبر عن اعتقاده بأن الغرب قد يحاول "الحصول على مصلحته الإقليمية في هذه اللعبة".
وتابع: "من الممكن أن التصريحات الشديدة للساسة البولنديين بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مجرد رفع الأسعار وتقديم العطاءات من أجل الحصول على المناطق الغربية من أوكرانيا".
المصدر: نوفوستي