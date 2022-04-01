نائب أوكراني سابق: بولندا قد تحاول الحصول على المناطق الغربية لأوكرانيا

يرى النائب الأوكراني السابق، إيليا كيفا، أنه يمكن لبولندا المطالبة بمنطقة لفيف (لفوف) الأوكرانية.

وكتب كيفا، اليوم الجمعة، في صفحته على "التلغرام" أن حلف الناتو يزعم أن تنقل 7 آلاف عسكري إلى بولندا وكأنهم أفراد قوات حفظ السلام، لتعزيز الحدود (البولندية)".

وأضاف: "سنشهد في الواقع محاولة لتنفيذ خطة غزو المناطق الغربية لأوكرانيا".

كما عبر عن اعتقاده بأن الغرب قد يحاول "الحصول على مصلحته الإقليمية في هذه اللعبة".

وتابع: "من الممكن أن التصريحات الشديدة للساسة البولنديين بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مجرد رفع الأسعار وتقديم العطاءات من أجل الحصول على المناطق الغربية من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي