"حماس" تجري تجربة صاروخية في إطار تطوير قدراتها العسكرية

أجرت حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تجربة صاروخية في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وأفادت وكالة "شهاب" بأن "المقاومة أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر الأبيض المتوسط، ضمن معركة الإعداد في إطار تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها"، مشيرة إلى أن "المقاومة تكرر من تجاربها الصواريخ التجريبية بشكل دوري من شواطئ القطاع، ضمن استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن حملها نوعًا من الرسائل".

وأفادت "جيروزاليم بوست" في وقت سابق اليوم بأن الشرطة الإسرائيلية اشتبهت بسقوط عدد من البالونات المفخخة بعبوات ناسفة على حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "تم استدعاء وحدات من الشرطة إلى منطقة إيبيم على حدود غزة، بعد أن أفاد عدد من السكان برؤية بالونات مع عبوة ناسفة مشبوهة".

المصدر: "شهاب" + RT