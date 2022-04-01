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تفاعل على إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي

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تفاعل على إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي
Globallookpress
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أثار إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد نشطاء بتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية والتي قالت فيه: "السحب الجديد البالغ مليون برميل يوميًا هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق، وسيستمر ستة أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى جعل الاحتياطي في  أدنى مستوى له منذ عام 1984".

وكان بايدن قد أعلن قبل أيام عن سحب منسق للنفط من الاحتياطيات المخزنة، بالاشتراك مع دول أخرى. كما أفرج عن حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر، الذي قال في ذلك الوقت إنه كان أكبر إطلاق من الاحتياطي في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لم يكن لذلك تأثير كبير على أسعار النفط ، التي استمرت في الارتفاع حيث تسببت القيود العالمية على صادرات الطاقة الروسية في ارتفاع الأسعار.

وتستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار.

المصدر: CNN

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