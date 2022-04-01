تفاعل على إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي

أثار إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد نشطاء بتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية والتي قالت فيه: "السحب الجديد البالغ مليون برميل يوميًا هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق، وسيستمر ستة أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى جعل الاحتياطي في أدنى مستوى له منذ عام 1984".

أمريكا تقرر استخدام مخزوناتها النفطية بمعدلات تاريخية مليون برميل يومي لمدة ستة أشهر



هذا من شأنه استهلاك ثلث المخزون ويعيده إلى مستويات ١٩٨٤ ميلادي



لهذا دلالتين



لم تنجح محاولاتهم بالحصول على دعم من السعودية و أوبك

وسيضع البيت الأبيض في حرج إذا لم تستجب الأسعار



Ft. pic.twitter.com/pyuZBHgMLa — ثامر بن فهد السعيد 🇸🇦 (@Thamer_F_S) March 31, 2022

وكان بايدن قد أعلن قبل أيام عن سحب منسق للنفط من الاحتياطيات المخزنة، بالاشتراك مع دول أخرى. كما أفرج عن حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر، الذي قال في ذلك الوقت إنه كان أكبر إطلاق من الاحتياطي في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لم يكن لذلك تأثير كبير على أسعار النفط ، التي استمرت في الارتفاع حيث تسببت القيود العالمية على صادرات الطاقة الروسية في ارتفاع الأسعار.

🚨أمر الرئيس #بايدن بسحب مليون برميل يومياً على مدى 180 يوماً من الاحتياطي النفط الاستراتيجي SPR-الذي يحوي 568 مليون برميل نفط-

🚨وذلك للمرة الثالثة بعد سحب 60 مليون برميل في نوفمبر من الاحتياطي ومن احتياطي 30 دولة أخرى-

🚨ما أدى إلى انخفاض سعر البرميل 5%-وانخفاضه في محطات الوقود pic.twitter.com/kJ2mO0o8lE — عبدالله الشايجي (@docshayji) March 31, 2022

وتستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار.

المصدر: CNN