تركيا تقول إنها تتخذ ما يلزم حيال قضية الألغام العائمة في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن قضية الألغام العائمة في البحر الأسود بالتنسيق مع رومانيا وبلغاريا المطلتين على البحر أيضا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف لغم قبالة ساحل مدينة إغنادا ويقع في الجهة الغربية للبحر الأسود، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان بهذا الشأن: "تتواصل الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع رومانيا وبلغاريا، وكذلك مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بخطر الألغام العائمة".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد ذكر في وقت سابق أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية ، قام بزرع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني.

ولم يستبعد الجهاز الأمني الروسي إمكانية انجراف الألغام بعد انفكاكها عن عواماتها إلى مضيق البوسفور، وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط، بسبب التيارات المائية القوية.

وفي ضوء ذلك، طلبت البحرية التركية من السفن الحذر من الألغام العائمة بعد الإفادة الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حسبما ذكرت صحيفة إتش أوكرييت، فيما صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المعلومات حول الألغام العائمة في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي