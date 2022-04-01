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مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا

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مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
Sputnik
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قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 بجروح في حادث انهيار منجم بوسط صربيا، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام صربية.

ووقع الحادث في منجم سوكو للفحم في حوالي الخامسة صباحا، وتمثل الحادث في انهيار جزء من حفرة المنجم مما أدى إلى محاصرة عمال المنجم بالداخل.

وقال مدير المركز الطبي في بلدة أليكسيناك القريبة، رودوليوب زيفادينوفيتش، إن 18 شخصا نقلوا إلى المستشفى، معظمهم مصابين بجروح طفيفة.

المصدر: نوفوستي + أ ب

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