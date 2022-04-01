الكشف عن حقيقة لغز "فجوة الساعات السبع" في عهد ترامب

كشفت مراجعة رسمية أن سجلات الهاتف بالبيت الأبيض ليوم 6 يناير 2021 كاملة، بعد تقارير أفادت بأن السجلات المقدمة إلى لجنة 6 يناير" تظهر فجوة مدتها أكثر من 7 ساعات".

وأكدت المصادر لشبكة CNN أنه لا توجد أي صفحة مفقودة من سجلات هاتف البيت الأبيض المكونة من ست صفحات من يوم 6 يناير، مشيرة إلى أن سجلات الهاتف في ذلك اليوم "تبدو عادية بناء على عادات الرئيس السابق دونالد ترامب".

وقالت المصادر إن "ترامب اختار غالبا أن يستخدم الموظفون الهواتف الأرضية أو المحمولة للاتصال به أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، والتي لن يتم تسجيلها في سجلات البيت الأبيض".

وأثار لغز فجوة الساعات السبع تكهنات غاضبة حول سبب فقد المكالمات. يتضمن ذلك مزاعم بأن ترامب كان يستخدم Burner phones (هواتف محمولة رخيصة الثمن ومدفوعة مسبقا يمكنك إتلافها أو التخلص منها عندما يتم الانتهاء من استخدامها)، وهو ما نفاه، أو أنه تم إخفاء السجلات عن عمد.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة The Washington Post وشبكة CBS News، أن سجلات البيت الأبيض التي قدمها الأرشيف الوطني إلى اللجنة في وقت سابق من هذا العام تظهر فجوة قدرها 7 ساعات و37 دقيقة، بين الساعة 11:17 صباحا و6:45 مساء يوم 6 يناير 2021.

وخلال الفجوة في سجلات البيت الأبيض في ذلك اليوم، يزعم أن ترامب تحدث مع نائب الرئيس آنذاك، مايك بينس، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، (جمهوري عن كاليفورنيا) والسيناتور، مايك لي، (جمهوري عن ولاية يوتا)، والسيناتور، تومي توبرفيل، (جمهوري من آلاسكا)، من بين آخرين.

المصدر: CNN