وفد من فلسطينيي 48 يبحث مع لجنة أممية التمييز العرقي والديني في إسرائيل

التقت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الحرب التي اندلعت في مايو الماضي بين إسرائيل وحماس بوفد من فلسطينيي 48 قدم دلائل حول تمييز منهجي من قبل إسرائيل، حسب "هآرتس".

وفي أعقاب القتال الذي دار العام الماضي بين القوات الإسرائيلية وحماس، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة خاصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان بسبب رفض إسرائيل التعاون مع التحقيق أو السماح لأعضاء اللجنة بدخول إسرائيل، مشيرة إلى أن "لجنة الأمم المتحدة هي الأولى من نوعها لفحص مزاعم التمييز المنهجي داخل إسرائيل على أساس الهوية العرقية أو الدينية".

وأفادت بأن الوفد العربي الإسرائيلي ضم محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، وحسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني داخل الخط الأخضر، وقدم عرضا أمام اللجنة حول القضايا الرئيسية لفلسطينيي الداخل.

واتهم الوفد إسرائيل بأن لديها أنظمة قانونية منفصلة على أساس الهوية الوطنية وطرد الفلسطينيين بالقوة لإفساح المجال للمستوطنات اليهودية. وقال بركة:"لدى إسرائيل ما تخفيه فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي".

المصدر: i24news