الصين تحذر أستراليا من "الثمن الباهظ" للتدخل في الشؤون الداخلية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، وو تشيان، إن أستراليا ستدفع "ثمنا باهظا إذا أصرت على السير في المسار الخطأ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وردا على سؤال صحفي حول اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قال تشيان إن "بعض السياسيين الأستراليين، من أجل مصالحهم الخاصة، قاموا بإثارة قضايا خاصة بالصين، وأدلوا بتصريحات خاطئة متكررة حول العلاقات الصينية-الأسترالية والشؤون المتعلقة بتايوان".

وذكر أن "اتفاقية أوكوس، التي ستمكن أستراليا من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم تكنولوجي متقدم من أمريكا وبريطانيا، تضر النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين، وقد ووجهت برفض واسع النطاق من المجتمع الدولي".

وشدد على أن الصين "تستنكر وتعارض بشدة محاولة أستراليا المتعمدة لإثارة ما يدعى بنظرية التهديد العسكري الصيني"، معتبرا أن "التصريحات غير الصحيحة التي أدلى به الجانب الأسترالي حول قضية تايوان خطيرة للغاية".

وأضاف: "إننا بموجب ذلك نحذر الجانب الأسترالي من أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن شؤون تايوان هي شؤون داخلية للصين، ولا يُسمح بأي تدخل خارجي فيها".

المصدر: "شينخوا"