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4 قتلى إثر تصادم طائرتي تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية

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4 قتلى إثر تصادم طائرتي تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
Globallookpress
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لقي 4 طيارين مصرعهم في جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إثر اصطدام طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية في الجو وتحطمهما.

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وقال مسؤولون، إن طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز KT-1 اصطدمتا في الجو وتحطمتا في جنوب كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 4 طيارين.

4 قتلى إثر تصادم طائرتي تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
المصدر: يونهاب

وتحطمت الطائرتان في حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة سيئول، بعد الاصطدام مع بعضهما البعض في الجو.

وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء والطوارئ إلى موقع التحطم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن القوات الجوية "ستفحص الوضع الدقيق للأضرار وتحقق في سبب الحادث".

المصدر: "يونهاب"+ أ ف ب 

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