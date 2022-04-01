كوريا الجنوبية تتحرر تدريجيا من قيود كورونا

بدأت كوريا الجنوبية، في الرفع التدريجي لقيود فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة رفع الحد الأقصى لحجم التجمعات الخاصة إلى 10 أشخاص وتمديد ساعات العمل للمطاعم والمقاهي حتى منتصف الليل.

وستدخل قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة في حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم لمدة أسبوعين، حسب ما أعلن رئيس الحكومة كيم بو-كيوم.

وجاء قرار تخفيف القيود في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في رؤية اتجاه تنازلي في الإصابات الجديدة، وسط الموجة المدفوعة بسلالة "أوميكرون". وكانت حالات الإصابة اليومية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 621197 في 17 مارس الماضي.

المصدر: "يونهاب"