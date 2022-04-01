مقتل شرطي وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

قتل ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا وأصيب ضابطان آخران بجروح خلال إطلاق نار وقع بعد أن استجابت الشرطة لحادث عنف منزلي، حسب ما أفاد به عمدة مدينة ليبيانون في الولاية، شيري كابيلو.

وقال كابيلو في مؤتمر صحفي مقتضب إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 3:30 مساء، تلبية لنداء إزعاج، وبعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، وتم نقلهم على الإثر إلى مستشفيات المدينة.

وأفأد بأنه تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة.

وقال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار. دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: AP