عقوبات يابانية جديدة على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات

وافقت الحكومة اليابانية على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في أعقاب دعوات واشنطن لتشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

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وفرضت اليابان بالفعل، اليوم الجمعة، حظرا على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد من كوريا الشمالية، يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية هناك لتشملهم هذه العقوبات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحافيين، إن تلك الكيانات والأفراد "سيخضعون لتجميد أصولهم".

ويأتي تحرك اليابان بعد أن دعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة"، غداة اختبارها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذانا صاغية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن السلطات فرضت عقوبات على أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا، بمزاعم انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية. وتضم القائمة 4 مواطنين روس، بالإضافة إلى شركات، "Apollon LLC" و"Parsek LLC" و"RK Briz" و"Zil-M LLC" .

المصدر: أ ف ب