موسكو تدعو واشنطن لوقف التلويح بعصا العقوبات

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة "كما هو الحال دائما، مصحوبة باتهامات وتخمينات لا أساس لها".

كما دعا السفير الروسي السلطات الأمريكية إلى وقف "التلويح بعصا العقوبات" التي تضرب الولايات المتحدة نفسها وحلفائها.

وقال في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية في تيليغرام، إن "الإدارة (الأمريكية) تحاول مرة أخرى، إظهار موقفها المتصلب من خلال التوسيع المتهور لقوائم العقوبات غير المشروعة.. في الواقع، نحن نتحدث عن محاولات هدفها الحد من التطور التكنولوجي لبلدنا. لقد وصل الأمر إلى نقطة أن وزارة الخزانة الأمريكية تهدد الآن بفرض عقوبات على أي تعاون مع روسيا في المجال الفضائي، على الرغم من تأكيدات ناسا على ضرورة الحفاظ على الحوار".

وفي وقت أمس الخميس، سابق وسعت وزارة الخزانة الأمريكية، قوائم عقوباتها على روسيا لتشمل 13 فردا و21 شركة.

ووفقا لواشنطن، يتم فرض قيود على "الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا الروسي من أجل منع التهرب من العقوبات متعددة الأطراف غير المسبوقة للحصول على التقنيات الغربية الهامة".

المصدر: تاس