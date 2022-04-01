واشنطن: لن نعترف بانضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تعترف بانضمام أوستيا الجنوبية إلى روسيا في حال حدث، مؤكدة أنها تعتبرها جزءا من أراضي جورجيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "أجهزة السلطة المحلية أو روسيا لا تمتلك الصلاحيات لتقرير مصير أوسيتيا الجنوبية التي تعتبر جزءا من جورجيا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تعترف "بمحاولات روسيا لتقسيم الأراضي السيادية لجورجيا"، مشيرا إلى أن واشنطن قد رفضت الاعتراف بانضمام القرم لروسيا وإعلان استقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف أنه يعتزم إجراء استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا، قد يجري في أبريل المقبل.

المصدر: نوفوستي