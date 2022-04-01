زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزرا بالقرب من كاليدونيا الجديدة
Globallookpress Ivan Damanik
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 6.3 على مقياس ريختر ضرب جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة.
وبحسب الهيئة، وقع الزلزال عند الساعة 19.50 بالتوقيت العالمي (22.50 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 314.5 كيلومتر شمال غرب بلدة تدين في جزر لويالتي.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
المصدر: "سبوتنيك"