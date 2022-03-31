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وزير الخارجية الأوكراني: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

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وزير الخارجية الأوكراني: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا
Legion-Media Alona Nikolayevych / Avalon
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا.

وقال كوليبا في حديث لقناة "تي في إن" البولندية، يوم الخميس: "صراحة، أرى أن بعض الدول تعبت من العقوبات، لكن بولندا ليست واحدة منها".

وأضاف أن "بولندا في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا".

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وتابع: "لكنني أرى هذا الإرهاق والرغبة في تفادي المزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد الورسي بالفعل".

وأشار إلى أن كييف تبذل جهودا "لتجاوز هذا الإرهاق"، وتوضيح الموقف الأوكراني بشأن "ضرورة عمل المزيد".

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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