"أكسيوس": بلينكن طلب من بينيت بديلا عن الاتفاق النووي الإيراني الذي ترفضه إسرائيل

طلب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "بديلا" عن الاتفاق النووي الإيراني الذي ترفضه إسرائيل، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

وقال الموقع إن بينيت أعرب لبلينكن عن رفض بلاده للاتفاق النووي الإيراني المزمع التوقيع عليه قريبا بين إيران والقوى العظمى، ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي إلى طلب "بديل" إسرائيلي للاتفاق النووي مع إيران.

ووفقا للموقع، فقد اقترح بينيت على بلينكن فرض عقوبات شديدة على طهران، كتلك المفروضة على روسيا، بدلا من توقيع الاتفاق.

واعتبر بينيت أن الاتفاق قد يعرقل إيران لسنوات، لكنه في المقابل سيمنحها مليارات الدولارات، ما سيجعلها مصدر تهديد في المستقبل.

المصدر: "أكسيوس"