أردوغان وزيلينسكي يبحثان هاتفيا مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وأشار أردوغان وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن "نتائج اجتماع إسطنبول أعطت دفعة جيدة لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام".

وحسب البيان، أكد أردوغان على "أهمية إعطاء بعض الإشارات الإيجابية لمفاوضات إسطنبول من أجل تخفيف التوتر بين البلدين"، مجددا بالوقت ذاته مقترحة عقد لقاء يجمع الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي بضيافة تركيا.

بدوره، شكر زيلينسكي أردوغان على استضافة بلاده للوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

وصباح يوم الثلاثاء، بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي بمدينة إسطنبول، لإنهاء الأزمة الناشبة بين موسكو وكييف.

المصدر: "الأناضول"