البرلمان الأوروبي يدعو لمعاقبة الصين على أي دعم قدمته لروسيا في أوكرانيا

دعا البرلمان الأوروبي إلى محاسبة الصين على أي دعم قدمته للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب بيان نشره البرلمان الأوروبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي والصين قمة عبر الإنترنت غدا الجمعة.

وأكد المشرعون تضامنهم مع ليتوانيا، داعين قيادة الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالضغط الاقتصادي الصيني على تلك الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

كما حث البرلمان الأوروبي قيادة الاتحاد على ضمان رفع الصين للعقوبات المفروضة على كيانات الاتحاد وأفراده.

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يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد العدوان الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط، وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت ذاته، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"