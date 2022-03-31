أنقرة: أردوغان يعتزم الاتصال ببوتين ونتوقع زيارة لافروف وكوليبا قريبا

أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الوزير التركي في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" إنه أخبر نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا بأنه يتوقع زيارتهما لتركيا في "المستقبل القريب".

وكان الرئيس التركي أعلن أن بلاده لن تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أنه يمكن أن تكون بلاده إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا.

كما أعرب أردوغان عن رغبته في إجراء محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لبحث تنظيم لقاء محتمل بينهما.

المصدر: وكالات