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استعانة بايدن بـ"بطاقة ملاحظات" بشأن بوتين تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

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استعانة بايدن بـ
Globallookpress Rod Lamkey - Pool via CNP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أثارت استعانة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي بـ"بطاقة ملاحظات" حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "بيكر نيوز" على "تويتر" إن استعانة الرئيس الأمريكي بإجابات جاهز مدونة على بطاقة "يبدو أمرا سيئا"، خاصة مع الحديث المتكرر عن القدرات الإدراكية لبايدن إثر تقدمه في السن.

وكتب المغرد جيك شنايدر أن الرئيس استعان ببطاقة الملاحظات "حتى لا يخفق في إجاباته.. لكنه أخفق على الرغم من ذلك".

المصدر: RT

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