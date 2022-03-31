استعانة بايدن بـ"بطاقة ملاحظات" بشأن بوتين تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

أثارت استعانة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي بـ"بطاقة ملاحظات" حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "بيكر نيوز" على "تويتر" إن استعانة الرئيس الأمريكي بإجابات جاهز مدونة على بطاقة "يبدو أمرا سيئا"، خاصة مع الحديث المتكرر عن القدرات الإدراكية لبايدن إثر تقدمه في السن.

Biden had to have “I was not articulating a change in policy” written verbatim on a notecard so he wouldn’t screw it up… and he still screwed it up pic.twitter.com/OvEwlHQVry — Jake Schneider (@jacobkschneider) March 28, 2022

وكتب المغرد جيك شنايدر أن الرئيس استعان ببطاقة الملاحظات "حتى لا يخفق في إجاباته.. لكنه أخفق على الرغم من ذلك".

المصدر: RT