كاميرا قناة عربية ترصد صدفة استخدام الجيش الأوكراني سيارات إسعاف لنقل الجنود

عن طريق الصدفة، رصدت كاميرا قناة "الجزيرة" القطرية ما يبدو استخداما لسيارة إسعاف من قبل الجيش الأوكراني لنقل الجنود.

وتحدث مراسل "الجزيرة" خلال بث حي من بلدة إربين في مقاطعة كييف عن وصول سيارة إسعاف "ربما تنقل المزيد من المرضى والذين يتم إجلاؤهم".

لكن كاميرا القناة بدلا عن ذلك وثقت خروج مجموعة عسكريين غير مصابين على ما يبدو من تلك السيارة، دون رصد أي جرحى أو مصابين داخلها.

ورجح المراسل أن هؤلاء العسكريين "ساعدوا في عمليات الإجلاء"، لكن سرعان ما جرى تداول هذه اللقطات في وسائل إعلام واستدعت الكثير من الضجة والتساؤلات بشأن إمكانية استخدام العسكريين الأوكرانيين سيارات إسعاف لأغراض عسكرية.

وكانت روسيا قد اتهمت القوات الأوكرانية مرارا، منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد في 24 فبراير، باستخدام ما هو معد للمدنيين، مثل مبان سكنية ومستشفيات، لأغراض عسكرية.

المصدر: وكالات