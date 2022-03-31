البنتاغون: قواتنا البرية لا تدرب القوات الأوكرانية في بولندا

قال رئيس أركان القوات البرية الأمريكية، الجنرال جيمس ماكونفيل، إن الجيش الأمريكي لا يشارك في تدريب وتعليم القوات الأوكرانية في بولندا.

وجاء تصريح ماكونفيل خلال اجتماع مع مراقبين عسكريين في واشنطن اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة "تاس".

وكان قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز، أكد بدوره أن الولايات المتحدة لا تدرب حاليا القوات الأوكرانية في بولندا، وذلك بعد أن ألمح الرئيس جو بايدن إلى أن واشنطن تفعل ذلك.

وخلال رحلة إلى بولندا يوم الجمعة الفائت، بدا أن بايدن يشير إلى أن القوات الأمريكية ستكون في أوكرانيا. ويوم الاثنين، سُئل بايدن عن الإيحاء بأن القوات الأمريكية ستكون في أوكرانيا، فرد قائلا: "كنت أتحدث عن المساعدة في تدريب القوات الأوكرانية الموجودة في بولندا".

المصدر: "تاس"