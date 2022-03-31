على وقع التصعيد في قره باغ.. بوتين يجري محادثات هاتفية مع علييف وباشينيان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، على خلفية تصعيد التوترات في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان مقتضب أصدرته اليوم الخميس أن بوتين ناقش مع علييف وباشينيان "تطورات الوضع حول قره باغ مع التركيز على حل الأهداف العملية المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتم خلال المكالمة الثلاثية، وفقا للبيان، "التأكيد على أهمية التطبيق التدريجي لجميع بنود البيانات الثلاثية" الصادرة عن موسكو وباكو ويريفان في التاسع من نوفمبر 2020 و11 يناير 2021 و26 نوفمبر 2021.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات من جديد في قره باغ، حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري الجيش الأذربيجاني بمخالفة الاتفاقات الثلاثية ودخول منطقة صلاحيات قوات حفظ السلام الروسية وقصف وحدات لقوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا بواسطة طائرات مسيرة تركية الصنع.

من جانبها، حملت أذربيجان روسيا المسؤولية عن مخالفة الاتفاقات المبرمة، مطالبة بسحب قوات "جمهورية قره باغ" من المنطقة.

المصدر: RT