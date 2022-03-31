"الصحة العالمية": لم نلاحظ أي علامات لظهور سلالات خطيرة جديدة من كورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الخميس، إن المنظمة لم تلاحظ حتى الآن علامات ظهور سلالات خطيرة جديدة من فيروس كورونا.

وأكدت في حديثها مع وكالة "تاس" أن ارتفاع معدلات التطعيم "يقلل من خطر ظهور متغير جديد في المستقبل"، كما أشارت إلى أن "بعض الخبراء يرون أن أوميكرون قد يكون المتغير الأخير، ولكن في الوقت الحالي لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين. هناك احتمال ظهور متغير جديد أكثر عدوى أو خطورة".

ولم تستبعد فوينوفيتش إمكانية ظهور سلالة خطيرة من الفيروس بحلول فصل الخريف، مشددة على أن "جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، ويُنصح الروس بمواصلة إعادة التطعيم".

المصدر: "تاس"