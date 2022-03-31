دراغي: بوتين قال إن الظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولقائه مع زيلينسكي لم تنضج

أعلن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له إن الظروف "لم تنضج بعد" لعقد لقاء بينه ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال دراغي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه في مستهل مكالمته الهاتفية مع بوتين أمس قال إنه يتطلع إلى مناقشة إحلال السلام في أوكرانيا وسأل الزعيم الروسي عما إذا كان من الممكن وقف إطلاق النار، كما جدد التأكيد على أهمية عقد لقاء قمة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا لحل المسائل العالقة.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، وفقا لصحيفة la Repubblica: "غير أن الظروف لذلك لم تتم تهيئتها بعد، وقال الرئيس الروسي لي إن الوقت لم يحن بعد للقائه مع زيلينسكي".

وأكد دراغي أن بوتين أوضح له الوضع الجيواستراتيجي والظروف التي تراها روسيا مطلوبة لإبرام اتفاق سلام مع كييف.

ورجح رئيس الوزراء الإيطالي حصول بعض التقارب بين مواقف موسكو وكييف بعد الاجتماع الذي عقد بين وفديهما التفاوضيين في اسطنبول الثلاثاء الماضي، وقال إنه لاحظ "بعض التغييرات" في نبرة بوتين، مضيفا في الوقت نفسه أنه "يتوخى أقصى درجات الحيطة في تفسير هذه العلامات".

وأكد دراغي أن موسكو وكييف على حد سواء تعتبران إيطاليا من إحدى الدول التي قد تقدم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا بموجب اتفاقية سلام محتملة.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تفاؤله إزاء الدور الذي قد تلعبه الصين في عملية السلام، مشددا أيضا على أهمية الوساطة التركية بين موسكو وكييف.

كما تطرق دراغي إلى قرار بوتين إلزام "الدول غير الصديقة" بسداد ثمن إمدادات الغاز الروسي إليها بالعملة الوطنية الروسية الروبل.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن بوتين خلال الاتصال "أكد له استمرار العمل بالعقود المبرمة وأن الشركات الأوروبية ستواصل الدفع مقابل الغاز الروسي باليورو أو الدولار".

ورجح دراغي إمكانية تنسيق مواقف الطرفين بهذا الشأن، موضحا أنه يرى في الانتقال إلى الروبل في هذه المدفوعات "شأنا داخليا لروسيا".

المصدر: la Repubblica + La Stampa + "تاس"