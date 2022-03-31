روسيا توفر مروحيات قتالية لمالي لمكافحة هجمات الجماعات المسلحة

تسلمت الحكومة في مالي مروحيات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة تمرد المتطرفين الدامي المستمر منذ سنين، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتسلم وزير الدفاع ساديو كامارا رسميا مساء الأربعاء مروحيتين وجهاز رادار ومعدات عسكرية أخرى وصلت على متن طائرة شحن روسية إلى قاعدة عسكرية في مطار باماكو.

وتنضم هذه الشحنة العسكرية الجديدة لأربع مروحيات أخرى وأسلحة وفرتها روسيا لهذا البلد في 2020.

وذكرت وزارة الدفاع المالية على موقعها الالكتروني أن الشحنة الجديدة "ثمرة شراكة مخلصة وطويلة الأمد" مع موسكو.

وأوضحت أنها تتضمن "مروحيات قتالية ورادارات حديثة والكثير من المواد الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وقال الكولونيل كامارا إن المعدات تتضمن رادار "59 إن 6 - تي إي" بوسعه "اكتشاف الأجسام ثلاثية الأبعاد التي تطير بسرعة تصل إلى 8000 كلم في الساعة".

وتابع "اليوم بوسعنا أن نقول بفخر إن جيشنا قادر على التعامل بشكل مستقل وبشكل كامل دون طلب مساعدة أحد"، في إشارة إلى الدعم الجوي الذي توفره القوات الأجنبية خصوصا فرنسا.

المصدر: "أ ف ب"