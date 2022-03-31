عبد اللهيان عن محادثات فيينا: كل شيء يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون واقعية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول التطورات في محادثات فيينا إن "كل شيء الآن يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون واقعية".

والتقى عبد اللهيان، بنائب رئيس وزراء أوزبكستان عمر رزاقوف لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المهمة في المنطقة.

وفي معرض شرحه لآخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا، انتقد عبد اللهيان نهج الولايات المتحدة تجاه العقوبات الأخيرة على بعض المسؤولين، قائلا إن "كل شيء الآن يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون واقعية أو مسؤولة عن فشل المفاوضات".

المصدر: RT