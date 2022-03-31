لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية.. بوتين يبحث الأوضاع في أوكرانيا مع رئيس وزراء النرويج

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين خلال المكالمة "أوضح بالتفصيل أسباب إجراء العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس وأهدافها وأغراضها".

وأعار الزعيمان خلال المكالمة، وفقا للبيان، اهتماما خاصا إلى المسائل الإنسانية، في مقدمتها الإجراءات المتخذة بغية ضمان أمن المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق القتال منها مدينة ماريوبول.

ولفت البيان إلى أن بوتين أطلع ستوره على سير المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف والتي عقدت جولتها الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي في إسطنبول التركية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء النرويجي في بيان صدر عن مكتبه عن إدانته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أنه دعا بوتين خلال الاتصال إلى وقف الأعمال القتالية وسحب القوات من هذا البلد وضمان الوصول الإنساني فورا.

ولفت ستوره إلى أنه شدد على ضرورة منح سكان مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية الوصول إلى المساعدات الإنسانية وحل النزاع عن طريق التفاوض.

ووفقا للبيان، تقدم رئيس الوزراء النرويجي بمبادرة إجراء هذه المكالمة بعد مناقشة الموضوع مع الحلفاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن مكالمة ستوره مع بوتين سبقها اتصال مرئي أجراه رئيس الوزراء النرويجي أمس مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال.

المصدر: RT