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أردوغان: تركيا جاهزة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

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أردوغان: تركيا جاهزة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن رغبته في إجراء محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لبحث تنظيم لقاء محتمل بينهما.

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وقال أردوغان للصحفيين بعد عودته من أوزبكستان: "أنوي التباحث بشكل حاسم مع بوتين وزيلينسكي. سأخبرهما بأن هدفنا الآن هو تنظيم لقائهما في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "آمل بأن نتمكن من تنسيق موعد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي، فنحن جاهزون لتنظيمه".

المصدر: تاس

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