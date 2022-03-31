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الأمين العام لـ"الناتو" يعلن تدريب القوات الأوكرانية

أخبار العالم

الأمين العام لـ
AP
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أن قوات "الناتو" قامت بتدريب القوات الأوكرانية، مؤكدا "أننا نتطلع لحل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة".

وقال ستولتنبيرغ إنه "في بضعة أيام نشرنا آلاف الجنود في المنطقة الشرقية من أوروبا، لنرسل رسالة بأن أوروبا موحدة"، مشيرا إلى أن "الوحدات القتالية الروسية تحاول إعادة التموضع وتواصل الضغط على كييف ومدن أوكرانية أخرى".

وأعلن "أننا دربنا القوات الأوكرانية وأصبحت لديها قدرة على مواجهة روسيا، ونراها الآن في الميدان"، مشددا على "أننا نتطلع لحل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة، ونريد من روسيا إظهار نوايا بحل سياسي".

وأعلن ستولتنبيرغ: "أننا وافقنا في اجتماعنا الطارئ على مضاعفة إنفاقنا العسكري بسبب الظروف الأمنية".

المصدر: RT

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