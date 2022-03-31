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بريطانيا تفرض عقوبات على وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"

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بريطانيا تفرض عقوبات على وكالة الأنباء الدولية
Sputnik
مقر وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" في موسكو، أرشيف
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أدرجت وزارة الخارجية البريطانية وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وجاء في نص القرار البريطاني أن سبب القيود التي تقضي بتجميد الحسابات يعود إلى أن وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" تعد وفق نظام العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "كيانا متورطا"، إذ أنها تحصل على الأموال من الدولة الروسية.

وردا على هذا القرار قالت رئيسة تحرير قناة "RT" والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان: "سندرج هذه الإهانة على النتيجة الإجمالية".

المصدر: تاس

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