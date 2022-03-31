الكرملين يعبر عن أسفه من أن واشنطن لا تفهم أسلوب عمله

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن خيبة أمل الكرملين من أن واشنطن لا تفهم أسلوب عمله، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "للأسف، وهذا ما يثير قلقا لدينا، فقد اتضح أنه لا وزارة الخارجية الأمريكية، ولا البنتاغون، لا تتوفر لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث في الكرملين. إنهم ببساطة لا يفهمون ما يحدث في الكرملين ولا يفهمون الرئيس بوتين ولا يفهمون آلية اتخاذ القرارات وأسلوب عملنا".

وأضاف: "هذا ليس مجرد أمر مؤسف، لكنه يثير قلقا لدينا، لأن مثل سوء الفهم الكامل هذا هو الذي يؤدي إلى قرارات خاطئة (من الجانب الأمريكي) وقرارات متهورة لها عواقب سيئة للغاية".

المصدر: تاس